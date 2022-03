"Infermiera, Donne e Diritti": il contest dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Genova per l'8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna di martedì 8 marzo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, in collaborazione con le associazioni culturali Gaia e Wall of Dolls, promuove la seconda edizione del Premio “Infermiera, Donne e Diritti”, il concorso letterario e creativo che pone al centro la figura dell’infermiera, la donna e la tutela dei diritti.

«Gli ultimi due anni sono stati molto complessi per la nostra categoria, in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria – spiegano Alessandro Cataldo e Carmelo Gagliano, rispettivamente presidente dell'associazione Gaia e presidente di Opi Genova – l’anno scorso, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, volevamo organizzare qualcosa di speciale per ringraziare il lavoro delle nostre infermiere e abbiamo ideato questo concorso per celebrare la loro figura e le donne in generale. L’iniziativa ha riscosso molto successo e abbiamo deciso di ripeterla anche quest’anno, con l’obiettivo di raccogliere ancora più spunti di riflessione e coinvolgere più persone».

Come partecipare

Il concorso, al quale tutti possono partecipare liberamente e gratuitamente inviando il proprio contributo, si articola in quattro sezioni: testimonianze di vita professionale, poesie, narrazione e fotografie-immagini. Non c’è limite alla creatività: per ogni sezione si può inviare una sola opera e la scelta del soggetto e l’interpretazione sono libere, a patto che i temi siano collegati alla figura dell’infermiera e/o al significato della giornata dell’8 marzo, ovvero: la donna, i diritti civili, i diritti sul lavoro, la solidarietà, la liberà, la cultura etc. La partecipazione e? aperta anche alle scuole (classe o singolo studente), quale opportunità didattica per gli insegnanti di realizzare, con la propria classe, un percorso di approfondimento sui temi proposti.

Il concorso è aperto fino a giovedì 3 marzo 2022, termine ultimo per l’invio e la raccolta dei materiali. I partecipanti dovranno inviare i propri contributi all’indirizzo di posta elettronica bando8marzo2022@opigenova.it. Le opere delle diverse sezioni saranno valutate dalla Commissione Contro la Violenza dell’OPI e i primi tre classificati riceveranno un buono libro di valore variabile. Tutte le opere saranno raccolte e pubblicate sul sito web https://opigenova.it/ in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il regolamento di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://opigenova.it/.

Martedì 8 marzo, alle ore 9, alla Sala Liguria di Palazzo Ducale ci sarà un incontro dedicato al concorso in cui le opere raccolte verranno interpretate dall’attore Igor Chierici. Per partecipare all’evento (o seguire la diretta Zoom) è necessario prenotarsi via mail all’indirizzo bando8marzo2022@opigenova.it (obbligatorio essere muniti di mascherina e super green pass nel rispetto delle norme di prevenzione Covid).