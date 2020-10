Halloween sui social: il contest parte da Genova

Quest'anno niente "dolcetto o scherzetto" per le strade di Genova, e ovviamente non si potranno svolgere feste e manifestazioni, ma la voglia di celebrare Halloween non si spegne. E allora non manca chi - come il genovese Japo Mondo Magico - organizza un contest online per festeggiare comunque, anche se in maniera diversa, la notte delle streghe.

L'evento è gratuito e aperto a famiglie con figli di qualsiasi età.

Come partecipare

Si può partecipare in due modalità: come attori, direttamente da casa, e come pubblico votante.

Per le famiglie di "attori", bisogna iscriversi all'evento Facebook cliccando su "parteciperò". Poi, via libera alla fantasia: bisogna addobbare la propria casa a tema, avere un costume adeguato, girare un video e condividerlo sulla propria storia Facebook e Instagram taggando Japo Mondo Magico. Insomma, largo alla creatività.

Per il pubblico, è necessario seguire la storia di Japo Mondo Magico sui suoi canali social e dare il voto alle rappresentazioni più spaventose e intriganti.

Svolgimento

Da mercoledì 28 fino al 31 ottobre alle ore 23 le famiglie partecipanti dovranno condividere una storia video al giorno a tema Halloween e aggiungere i tag. Il 1 novembre Japo potrà, con il suo voto, confermare la classifica o ribaltare il risultato.

Tutti coloro che partecipano potranno assistere all'open day del Paese dei Balocchi, luogo di gioco diviso per fasce di età che si svolgerà da novembre 2020 fino a quando le attività ludiche all'aperto verranno permesse. Ai vincitori del contest verà dato accesso alla stanza Halloween.