Torna il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”

Il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE), torna per l’edizione 2022 sabato 23 luglio. Il Concorso torna a Parco Figoli e punta su una band e un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi.

Due le immancabili categorie che si esibiranno: “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. Il Concorso è rivolto ad artisti che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Più volte “Un mare di stelle” è stato trampolino di lancio per molti artisti che hanno poi partecipato a Festival, concorsi e talent televisivi di portata nazionale.

La giuria che dovrà valutare i musicisti sul palco del Concorso Canoro di Arenzano è formata da: Andrea Podestà (giornalista e scrittore), Valentina Bocchino (giornalista), Maria Pierantoni Giua (cantautrice), Cristina Nico (cantautrice), Stefano Marelli (cantautore) e Donatella Ferraris (violoncellista).

A condurre il Concorso Canoro per il secondo anno, sarà Maria Minetti, conduttrice radiofonica (Radio Deejay, R101, Radio Italia).

Questi i finalisti per la sezione “Autori”: Andrei Alessia (Massa Carrara) - Bertino Silvia (Genova) - Bongiovanni Carolina (Arenzano, GE) - Elba Marco (Savona) - Fiorito Francesca (Genova) - Lazzerini Giulia (Monza) - Lara Contro (Brescia) - Troilo Matteo (Genova)

Questi i finalisti per la sezione “Interpreti”: Battolla Giulia (La Spezia) - Caruso Mini Aminata (Usmate Velate, MB) - Damiani Paola (Ranica, BG) - Imparato Gregorio (La Spezia) - Sabatini Sara (Albenga, SV) - Schneider Alma (Desenzano del Garda, BS) - Ursano Giulia (La Spezia)

Per il primo classificato della sezione "Autori" il premio è a scelta tra: la produzione del brano vincitore, curata dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords, la realizzazione di un videoclip del brano oppure un buono da 700 euro per l’acquisto on line di materiale musicale. Per il primo classificato della sezione "Interpreti/Cover" il premio, sempre a scelta, è tra un radiomicrofono o un buono da 500 euro per l’acquisto on line di materiale musicale.