Torna il concorso canoro "Un Mare di Stelle" ad Arenzano: aperte le iscrizioni

Torna il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune.

Il Concorso si è dovuto fermare nell’edizione 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, ma quest’anno - rispettando le regole covid - vuole riportare sul palco la musica live, mettendo a disposizione degli artisti selezionati, un'orchestra e una band.

L'obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo attraverso una giuria formata da esperti del settore (musicisti, direttori d’orchestra, giornalisti e critici musicali).

Partecipazione

Tornano le due categorie a cui è possibile iscriversi: “Nuove Proposte – Inediti” e “Sezione Interpreti – Cover”. Non è ammessa la partecipazione delle band ma sono ammessi gruppi vocali (duo e trio). I concorrenti potranno accompagnarsi o essere accompagnati da un solo strumento. Il Concorso è rivolto ad artisti che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Non sono previsti limiti di età e non sono preclusi generi musicali. Il Concorso più volte è stato trampolino di lancio per molti artisti che hanno poi partecipato a Festival, concorsi e talent televisivi di portata nazionale.



Le iscrizioni sono già aperte e ci si potrà scrivere dal sito www.concorsocanoro.it compilando il modulo, o sulla pagina Facebook del Concorso Canoro Arenzano al tasto “iscriviti”. Qui il regolamento per ulteriori info e costi di partecipazione: https://www.concorsocanoro.it/Regolamento_2021.pdf.

Audizioni

La novità di quest’anno riguarda le audizioni che saranno due: la prima selezione verrà fatta da una Commissione giudicatrice sui video inviati online al momento dell’iscrizione entro il 24 maggio; la seconda selezione sempre in remoto, sulla base delle clip già inviate, verrà effettuata entro il 5 giugno. Le finali si terranno il 17 luglio al Parco Figoli di Arenzano nel rispetto delle normative anti-contagio.

Premi e targhe per i vincitori delle due categorie e per i secondi e terzi classificati.

