Balena Festival Preview: all'Arena del Mare si parte con il live di Willie Peyote

Willie Peyote torna live a Genova sul palco del Balena Festival. Dopo il successo di “Non è (ancora) il mio genere club tour 2023” concluso lo scorso dicembre, quest’estate Willie Peyote tornerà in tour con un nuovo spettacolo e sarà protagonista sui palchi dei principali festival della penisola con tutta la sua energia e la sua ineguagliabile presenza scenica. Appuntamento all'Arena del Mare del Porto Antico mercoledì 3 luglio 2024 per l'attesissima preview del Balena Festival.

Insieme alla sua band, il rapper e cantautore torinese porterà sul palco uno show originale frutto della combinazione tra il suo sound unico, la sua inconfondibile penna e le dinamiche e consuete interazioni con il pubblico.

“Frecciarossa” e “Picasso” sono gli ultimi due brani arrivati dopo la pubblicazione del disco “Pornostalgia” (album che ha debuttato nella top5 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia) e proseguono il viaggio artistico che ha sempre caratterizzato Peyote, brani potenti con testi per nulla scontati. Grazie a 6 album pubblicati dal 2011 al 2022 (ognuno di questi utile a comprendere la complessa anima musicale e autoriale dell’artista torinese) Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) ha costruito così un rapporto davvero unico con il suo pubblico che lo ha sostenuto negli anni, apprezzando soprattutto nei live la sua capacità di dominare il palco in una performance straordinaria che si fonde con una band di grandi professionisti.

Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo. Queste sono le caratteristiche della penna di Willie Peyote.

