The Watch plays Genesis: il concerto al teatro Govi di Bolzaneto

Venerdì 25 marzo 2022 alle ore 21 i The Watch saranno a Genova - teatro Govi di Bolzaneto - per un concerto dedicato ai Genesis.

Lo spettacolo denominato “The Watch plays Genesis – A prog Journey 1970-76” ripropone i brani più significativi della band inglese dall’album Trespass 1970 ad A Trick of the Tail 1976. Il modo di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte di tutti i fans sia The Watch che Genesis, portando la band di anno in anno in tour sempre più articolati in tutta Europa, Uk, Usa e Canada.

Le ultime tournee hanno visto la band esibirsi sui palchi dei più importanti teatri d’Europa e Regno Unito oltre ad aver partecipato ai maggiori festival come quello di Goteborg SWE (Slottsskogen Festival), Pistoia Blues Festival, al Rosfest (Rochester USA) e molti altri.