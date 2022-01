Uto Ughi e Michail Lifits in concerto al Carlo Felice

Lunedì 17 gennaio al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30 si terrà il primo concerto della Stagione GOG “Inverno e Primavera 2022”. Per questo concerto la GOG ospita, dopo alcuni anni di assenza, il celbre violinista Uto Ughi.

Per l’occasione Ughi suonerà in duo con l’affermato pianista Michail Lifits. Insieme proporranno un programma che prevede l’esecuzione di brani di Vitali, Brahms, Franck e Saint-Saëns.

I biglietti vanno da 6 euro (per under 18) a 45 euro per i posti in primo settore.