Tropico del Blasco in concerto al Crazy Bull

Sabato 12 marzo al Crazy Bull di via Degola, a Cornigliano, arriva la cover band Tropico del Blasco per un concerto dedicato a Vasco Rossi. In apertura, The Plums.

I Tropico sono considerate una delle migliori cover band di Vasco a livello italiano, hanno suonato con tutti i musicisti del Blasco. Il progetto, che rievoca la canzone ?Tropico del Cancro?, uno dei successi di Vasco, nasce nel 2005 ma inizia ad esplodere a partire dal 2006.

Ingresso 10 euro, bevanda (birra, coca cola e altro) inclusa.

Info e prenotazioni: Andrea 3470553413, Rosanna 3479832744.