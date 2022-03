Festa del papà con la musica dei Trilli e apericena

Prezzo non disponibile

In attesa di partire con il tour estivo, sabato 19 marzo dalle ore 21 i Trilli in formazione acustica festeggeranno la festa del papà con l'unica data genovese di questo periodo, presso il Circolo Arci la Cascina di Pino Sottano in Salita Pino Sottano 8E nel quartiere genovese di Molassana.

Interverranno vari ospiti tra cui lo storico chitarrista e autore di Mina, Mauro Culotta, il virtuoso chitarrista Luca Borriello e il cantautore Fabrizio Nitti.

Apericena su prenotazione con obbligo di green pass. Per info e prenotazioni 348 8862953.