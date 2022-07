Tributo agli U2 al Porto Antico: "Where the streets have no name"

Domenica 31 luglio alle 21 in Piazza delle Feste cinque dei migliori musicisti liguri in un tributo alla mitica band U2. L’evento sarà anche l’occasione per presentare alla città la nuova edizione di Chorus Days – Music Educational Expo, che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022 in Piazza delle Feste. Prima del concerto infatti ci sarà un panel di presentazione di Chorus Days – Music Educational Expo, rassegna dedicata alla musica quale strumento di crescita e sviluppo creativo della persona, veicolo di inclusione e aggregazione sociale. Un villaggio musicale esperienziale dedicato a chi ha già intrapreso o vuole intraprendere un percorso formativo dedicato alla musica. Music Expo porterà a Genova tre giorni di eventi, laboratori, spazi espositivi, workshop e concerti a ingresso gratuito per sostenere l’orientamento agli studi musicali, la formazione, la ricerca, l’innovazione e le successive opportunità di placement.

L’evento, nato da un’idea del professor Luca Sabatini dell’Università di Genova e organizzato da Music Innovation Hub in collaborazione con Moosa e con l’associazione ligure Lm European Music, si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022 e sarà ospitato da Porto Antico Genova spa all’interno della rassegna Porto Antico Estate Spettacolo 2022. Music Educational Expo verrà anticipato da una serie di call e presentazioni delle attività durante il mese di Agosto sul palco di Arena del Mare, Porto Antico Genova.

Formazione:

Linda Emma Rose – Voce

Emanuele Benenti – Batteria

Luca Sabatini – Basso

Luca Masperone – Chitarra

Luca Scherani – Tastiere, Chitarra

Cecilia Ghisalberti, Barbara Mancini, Viola Parodi – Cori