I Subsonica in concerto al Porto Antico per il Live in Genova Festival 2024

Anche i Subsonica faranno parte del ricco programma di concerti dell’estate genovese proposti dal Live in Genova Festival: la band torinese suonerà all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova giovedì 18 luglio 2024. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

Dopo il tour nei palazzetti concluso nella loro Torino, la band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio ha annunciato le date de “La Bolla Tour”, che segna il ritorno sui palchi dei principali festival e delle venue italiane più suggestive nell’estate 2024. Il tour, prodotto da Live Nation, li vedrà protagonisti anche nel capoluogo ligure il 18 luglio 2024.

Il Subsonica 2024 Tour ha dato vita per la prima volta live ai brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito il 12 gennaio e anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”. Il disco è composto da undici canzoni, scritte nell’arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.

Il Live in Genova Festival è la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni estate porta il meglio del panorama musicale nel capoluogo ligure e che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione. Da vent’anni colonna sonora dell’estate genovese, il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.