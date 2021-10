The Strange Flowers in concerto all'Arci di Santa Margherita Ligure

Prezzo non disponibile

Sabato 23 ottobre 2021 tornano al circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure i The Strange Flowers per presentare dal vivo il nuovo album "Songs for Imaginary Movies".

Consigliata la prenotazione ad: arcisanta@gmail.com.

La carriera degli Strange Flowers copre oltre 3 decadi, essendo la band stata fondata a Pisa alla fine del 1987. Oltre ai fondatori Michele Marinò, Giovanni Bruno e Alessandro Pardini Marinò, l'attuale formazione include Valerio Bartolini.

La musica degli Strange Flowers nasce dalle radici del garage blues, ha attraversato la variopinta costellazione dello space rock, per germogliare in ultimo nelle visioni e nella poesia del pop psichedelico.

Un costante marchio di fabbrica del percorso degli Strange Flowers è un'incredibile capacità di avvicinarsi al vero successo e alla celebrità per poi sistematicamente non raggiungerli. Tuttavia, questa caratteristica in qualche modo poetica, riflette una sorta di purezza, il rifiuto del compromesso, la volontà di mantenere l'integrità e l'onestà di un progetto musicale i cui scopi sono stati soddisfatti indipendentemente dal successo.

