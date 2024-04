Concerto per soprano e pianoforte dedicato alla luna al Grand Hotel Savoia di Genova

Associazione Musicamica conclude il calendario eventi del mese con un emozionante concerto dedicato alla Luna e inserito nell’ambito dei concerti del Grand Hotel Savoia nella rassegna “Viaggio tra le note”.

Dal titolo “…et la lune descend sur le temple qui fut” si terrà domenica 28 aprile alle ore 16 presso la Sala Royale del Grand Hotel Savoia di Genova.

Protagonisti assoluti dell’evento saranno il soprano Giulia Filippi e il pianista Roberto Mingarini che eseguiranno musiche di Beethoven, Bellini e Debussy. Per completare l’atmosfera sognante Giovanna Savino interpreterà, tra un brano e l’altro, poesie di Mallarmé, Goethe e Leopardi. Tutte letture destinate alla Luna.

Domenica 28 aprile ore 16

Sala Royale del Grand Hotel Savoia. Via Arsenale di Terra 5, Genova

INGRESSO A OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica

Per l’erogazione dei ticket di ingresso è necessaria la prenotazione.

Scrivere tramite messaggio whatsapp al numero —> 339 6531632

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

BREVI BIO

Giulia Filippi:

nata a Genova il 29 Marzo 1996, inizia a studiare violino all’età sette anni e si iscrive al Conservatorio di Genova Niccolò Paganini a undici anni. Terminato il quarto anno di studio dello strumento, si iscrive alla classe di canto. Nell’ottobre del 2019 ha concluso il ciclo triennale accademico con la votazione di 110 e lode e, attualmente, frequenta il secondo anno del corso accademico biennale di canto con il maestro Claudio Ottino. Ha partecipato a concerti organizzati dal Conservatorio; ha partecipato ad una masterclass con il soprano Renata Scotto e ha debuttato il ruolo di Lucy ne “Il Telefono” di Menotti al teatro Chiabrera di Savona. Ha partecipato al concorso dedicato ai conservatori Amadeus Factory, posizionandosi tra le cinque finaliste.

Ha cantato presso alcuni cori: Vox Antiqua diretto dal Maestro Marco Bettuzzi; Sibi Consoni dell’Accademia vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo. Ha vinto insieme al mezzosoprano Marta Barusso, in formazione di duo vocale, l’edizione 2016-2017 del concorso di Stresa. Ha frequentato l’accademia del festival pucciniano di Torre del Lago e debuttato nella stagione 2016-2017 nel teatro del festival in “Rondine” con il progetto-accademia.

Roberto Mingarini:

nato a Santa Margherita Ligure, si è diplomato al Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del M° Franco Trabucco. Ha in seguito studiato con Leonid Brumberg. Vincitore di premi nazionali ed internazionali, (La Spezia, Corsico, Stresa), tiene concerti in numerose città italiane ed importanti associazioni concertistiche, e in numerosi Paesi esteri quali Francia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Grecia, Egitto, Inghilterra, Libano, Algeria, Turchia, Croazia. Romania. Ha compiuto tournée in Giappone e concerti a Cipro, Tokio, New York, Los Angeles, San Francisco, Phoenix e in Brasile. Ha suonato come solista con le orchestre sinfoniche di Arad (Romania), Sinfonica di Sanremo, Sinfonica Giovanile di Genova, sinfonica di Santos, San Paolo, Natal (Brasile). Il suo repertorio comprende programmi solistici e cameristici, e con cantanti lirici, sia nella liederistica che nell’opera. Ha collaborato con cantanti di fama internazionale come Gabriella Ravazzi, Luisa Maragliano, Katia Ricciarelli, Luciana Serra, Adelina Scartabelli, Ottavio Garaventa, Renato Bruson e strumentisti quali i violinisti Ilya Gringolts, Sayaka Shoji, il trombettista Armando Chitalla, ed il flautista Severino Gazzelloni. Tra i Direttori con cui ha suonato ricordiamo Michele Trenti, Piero Gallo, Gian Marco Bosio, Aldo Faldi, Walther Prost, Martinho Lutero Galati De Oliveira. Numerosi sono gli impegni artistici in stages internazionali ed allestimenti operistici, tra i quali il Laboratorio Lirico Spazio Musica di Orvieto e la Camerata Dei Laghi di Gallarate, in occasione dei quali ha collaborato come Maestro sostituto e ripassatore. Ha al suo attivo varie registrazioni, dirette radiofoniche e televisive.

Musicamica:

associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l'obiettivo di divulgare la cultura musicale.

www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

flautista genovese, Presidente dell'Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per "La presentazione del miglior progetto". Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo alla rassegna di concerti Santa Festival.