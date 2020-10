Al Carlo Felice un Trio tutto Italiano per Beethoven, Brahms e Galante

Lunedì prossimo, 19 ottobre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà il terzo concerto della Stagione Autunnale 2020.

Protagonisti del concerto saranno tre fra i migliori musicisti italiani per l’occasione in Trio. Si tratta di Giampiero Sobrino, clarinetto, Sara Airoldi, violoncello e Giuseppe Albanese, pianoforte. Insieme presenteranno un programma con musiche di Beethoven, Brahms e Galante.

I nove concerti dell’autunno 2020 offriranno, oltre alla gioia di riprenderefinalmente l’ascolto della musica dal vivo, la presenza di alcuni capolavori della musica da camera.

Giampiero Sobrino, nato nel 1965, diplomatosi giovanissimo in clarinetto col massimo dei voti. Sara Airoldi, si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nel 1995. Giuseppe Albanese è tra i più richiesti pianisti della sua generazione.

Programma

Lunedì 19 ottobre 2020

Teatro Carlo Felice ore 20.30

Giampiero Sobrino clarinetto

Sara Airoldi violoncello

Giuseppe Albanese pianoforte



Ludwig van Beethoven

(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)

Trio per clarinetto,violoncello e pianoforte in si bemolle maggiore op. 11 (1797)

Allegro con brio

Adagio

Allegretto con variazioni



Carlo Galante

(Trento, 1959)

Le due lune di Marte

Dialogo lirico per clarinetto e violoncello (2020)

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte in fa minore op. 57 “Appassionata” (1804 – 1805)

Allegro assai

Andante con moto

Allegro ma non troppo

Johannes Brahms

(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte in la minore op. 114 (1891)

Allegro

Adagio

Andantino grazioso. Trio

Allegro

Biglietteria

Uffici G.O.G. Galleria Mazzini, 1/1° dal lunedì al venerdì 10 - 16

Platea I e II settore: 25 euro

Platea III settore e galleria: 15 euro

Under 30: 15 euro

Under 18: 6 euro

I biglietti ridotti per i giovani si possono acquistare esclusivamente la sera del concerto