Jack Savoretti in tour con il nuovo disco, tappa anche al Carlo Felice

Jack Savoretti ha annunciato due nuove date in Italia. Il tour toccherà sabato 26 febbraio 2022 il Teatro Carlo Felice di Genova e giovedì 3 marzo 2022 il Gran Teatro Geox di Padova. L'artista è pronto a tornare live toccando tutta Europa per presentare il suo nuovo album 'Europiana'.

L'ultimo lavoro di Savoretti vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il titolo è infatti utilizzato dall'artista proprio per racchiudere e raccontare l'eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni '60/'70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell'artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui l'artista si fa portavoce.

Anticipato da 'Who's Hurting Who' feat. Nile Rodgers, 'Europiana' ha preso vita nella casa dell'artista, in cui lui e la sua band si sono riuniti per scrivere l'album, trasformando il salotto in uno studio di registrazione e racchiudendo un sentimento genuino di condivisione e complicità. Centrale all'interno dei testi è l'elemento della famiglia e del suo valore, riscoperto una volta in più da Jack Savoretti nel periodo di pausa dopo i due anni più intensi della sua carriera. Un concetto che l'ascoltatore può ritrovare nella decisione di far registrare i cori di ben tre brani alla moglie e ai figli, che hanno preso così attivamente parte all'album, arrangiato dal violinista e grande amico Phil Granell. La produzione è stata affidata al celebre produttore Cam Blackwood, che aveva già lavorato alla realizzazione di 'Singing to Strangers'.

Il nuovo album diventa così il manifesto di un nuovo percorso musicale, a cui l'artista ha voluto dare un nome ed una forma precisa nelle 11 tracce registrate nei celebri studi di Abbey Road proprio a 90 anni dalla creazione dei mitici studios.

Dopo 'Singing to strangers', che aveva già segnato una linea di demarcazione nel suo percorso artistico, Jack Savoretti torna con un progetto in cui la voglia di sperimentare e divertirsi con la sua band di sempre si sentono in ciascuna traccia. Una nuova consapevolezza già acquisita con lo scorso album e che viene qui riconfermata, una maturità che lascia però spazio alla curiosità: con 'Europiana' l'artista ripercorre le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale.

Ecco il calendario con le date annunciate al momento.

“Europiana Live”

venerdì 25 Febbraio 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO, ITALY

sabato 26 Febbraio 2022 – TEATRO CARLO FELICE – GENOVA, ITALY

lunedì 28 Febbraio 2022 – TEATRO VERDI – FIRENZE, ITALY

martedì 1 Marzo 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI – ROMA, ITALY

giovedì 3 Marzo 2022 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA, ITALY

sabato 5 Marzo 2022 – TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA, ITALY

domenica 20 marzo 2022 – VOLKSHAUS - ZÜRICH, SWITZERLAND

lunedì 21 marzo 2022 – MELKWEG - AMSTERDAM, NETHERLANDS

giovedì 24 marzo 2022 - PLYMOUTH PAVILIONS - PLYMOUTH, UNITED KINGDOM

venerdì 25 marzo 2022 - MOTORPOINT ARENA - CARDIFF, UNITED KINGDOM

domenica 27 marzo 2022 - THE CENTAUR - CHELTENHAM, UNITED KINGDOM

lunedì 28 marzo 2022 - SYMPHONY HALL - BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM

giovedì 31 marzo 2022 - O2 CITY HALL - NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM

sabato 02 aprile 2022 - SHEFFIELD CITY HALL - SHEFFIELD, UNITED KINGDOM

domenica 03 aprile 2022 - THEATRE ROYAL CONCERT HALL - NOTTINGHAM, UNITED KINGDOM

martedì 05 aprile 2022 - USHER HALL - EDINBURGH, UNITED KINGDOM

mercoledì 06 aprile 2022 - O2 ACADEMY GLASGOW - GLASGOW, UNITED KINGDOM

venerdì 08 aprile 2022 - BONUS ARENA - KINGSTON UPON HULL, UNITED KINGDOM

domenica 10 aprile 2022 - O2 APOLLO MANCHESTER - MANCHESTER, UNITED KINGDOM

martedì 13 aprile 2022 - EVENTIM APOLLO HAMMERSMITH - LONDON, UNITED KINGDOM.

BIGLIETTI:

Messa in vendita solo online per 5 gg: venerdì 2 luglio, ore 11.

Messa in vendita nei punti vendita: mercoledì 7 luglio, ore 11.