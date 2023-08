L'Ensemble Symphony Orchestra omaggia Ennio Morricone a Santa Margherita Ligure

Omaggio al Maestro Ennio Morricone domenica 20 agosto, in piazza del Sole a Santa Margherita Ligure, a partire dalle 21, grazie al concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Sarà un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano, che si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del Maestro, per dar vita al nuovo spettacolo intitolato “Alla scoperta di Morricone”. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno gli spettatori attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale.

Un viaggio incredibile, iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro, che fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra di omaggiare il Maestro. In questo omaggio sul palco di piazza del Sole si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che fara? rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguira? il solo di Love Affair. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, la bravura di Andrea Bartolomeo attore, regista e docente di Teatro.

L’evento è a pagamento per il pubblico; le prevendite dei biglietti sono aperte sui circuiti Vivaticket e Ticketone.

Lo spettacolo in programma domenica sera in piazza del Sole comporta la necessità di apportare alcune modifiche al traffico e alla viabilità. In particolare dalle 21 alle 24 i veicoli provenienti da Rapallo verranno deviati su via Trieste, mentre quelli in uscita da Santa Margherita Ligure saranno deviati lungo la Sp 39 in direzione San Lorenzo della Costa, fatta eccezione per i veicoli d’emergenza e di soccorso, quelli del trasporto pubblico e i taxi, nonché i velocipedi. Dalle ore 20 di domenica l’area di sosta per velocipedi, nei pressi dell’accesso di Piazza del Sole, dovrà essere lasciata sgombera da veicoli, per agevolare il deflusso dei partecipanti al concerto.