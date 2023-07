Rodolfo Bignardi e i Quarantagradi in concerto gratuito in piazza dei Garibaldi

Sabato 15 luglio tornano i concerti gratuiti organizzati dal Civ Casana con il patrocinio di Confesercenti Genova nell’ambito della rassegna “Time Out Summer Edition” con un doppio appuntamento in piazza dei Garibaldi dalle 17 alle 19: prima il concerto live di Rodolfo Bignardi e, a seguire, quello dei Quarantagradi.

Tra il fingerpicking della chitarra acustica e le distorsioni dell’elettrica, la voce di Rodolfo Bignardi si e? fatta le ossa con tanti anni di busking, locali e teatri, con alcune puntate anche fuori dall’Italia, come ad esempio un tour in Cina. Molte le influenze musicali, dal blues al folk-rock anglofono, dal post-rock all’indie, che ricorrono anche nel suo album d’esordio, “In tunes for empty rooms”. In piazza dei Garibaldi, Bignardi sarà accompagnato da Andrea Sclafani al basso e da Lorenzo Pullara alla batteria.

I Quarantagradi propongono invece un repertorio di musica folk che spazia tra brani di varia provenienza, ma accomunati dalla loro origine mediterranea, da cui il riferimento al quarantesimo parallelo che dà il nome alla band, attualmente composta da Alberto Bertagnini alle percussioni e voce, Furio Travagli alla chitarra elettrica e bouzouki, Marco Bottaro alla chitarra acustica e voce, Matilde Pedemonte alle percussioni e voce, Stefano Cavalieri al basso.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Facebook Noicivcasana. Si ringraziano per la collaborazione ed il sostegno nell'organizzazione gli esercizi commerciali di vico e piazza dei Garibaldi: Pattern, Il Tornesino, The Pot, Blue Mud, Luca Cimino restauro, Guidi&Schoen, Duman.