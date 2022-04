I Rock Legend in concerto al Crazy Bull

Una grande passione per il rock e talento da vendere, questo il cuore pulsante dei Rock Legend, band di nuova formazione che dà il via al suo primo tour con una data zero al Crazy Bull di Genova: il concerto si terrà sabato 30 aprile alle 21,30. Biglietti 15 euro.

Cinque gli elementi che andranno a rivisitare i brani più rappresentativi dell'universo rock dagli anni Sessanta a oggi, in un tributo energico e trascinante a un genere che, di generazione in generazione, continua a coinvolgere gli appassionati di musica in tutto il mondo.

In apertura gli Humperdoo Distopic Orchestra, cover band atipica nata nel 2019 che, attingendo da un vasto catalogo italiano e internazionale, propone brani celebri ma li rivisita profondamente, spesso anche con operazioni di mash-up coraggiose e ricercate, in un live incalzante e intrigante. La band è composta da: Nicola Martinelli alla batteria, Nicolangelo Marsicani alle tastiere, Michael Pastrovicchio Alla voce solista e chitarra, Daniele Bottazzi alle chitarre, ed Andrea Patrone al basso.

Tra loro musicisti liguri di spicco e dalla grande esperienza nel panorama italiano e nuovi talenti che portano freschezza e innovazione al progetto:

Tastiere e voce - Alberto Marafioti (Sandro Giacobbe, Marco Armani, New Trolls, F40, Rai1)

Voce solista - Claudio Boero

Chitarra e voce - Luca Borriello

Basso e voce - Massimo Gori (Latte Miele, Antonello Venditti, Ivan Graziani, Anna Oxa, F40, Rai1)

Batteria - Marco Pendola