Concerto ad Alta Quota presso il Rifugio Antola con l'Orchestra dei Passeggeri

Si svolgerà sabato 27 agosto alle ore 17 il Concerto ad Alta Quota (con apericena) presso il Rifugio Parco Antola che vedrà protagonista l'Orchestra dei Passeggeri (Simone Magioncalda chitarra elettrica, Simone Seminerio basso elettrico, Matteo Mannino tromba e flicorno, Zeno De Marco tastiera e Edoardo Speranza, batteria). Ryokaku No Orchestra (orchestra dei passeggeri) è il nome che cinque giovani musicisti del Liceo Musicale Pertini di Genova hanno scelto per racchiudere la loro visione musicale, che abbraccia sincreticamente il jazz tradizionale e il linguaggio moderno, dallo swing fino al jazz modale di Wayne Shorter e John Coltrane, occasionalmente impregnando la propria musica di suoni di origine elettronica, avvalendosi dell'uso di particolare effettistica.

Il progetto nasce una notte di gennaio, al termine di una jam session dalla passione comune di un gruppo di strumentisti per la musica come esperienza condivisa, ancor prima che come forma d'arte; il jazz come tavolozza timbrica alla base di una musica fluida che si modifica nel tempo, concerto dopo concerto: tentare di interpretare un brano ogni volta diversamente è salire su un treno che non sai dove ti porterà.

L'evento è organizzato dall'Ente Parco Antola e dal Rifugio Parco Antola in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Per prenotazioni Rifugio Antola 3394874872.