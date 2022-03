Una notte a tutto reggae a Le Baron Blanc

A Le Baron Blanc in via Canevari sabato 12 marzo arriva "Reggae in the club". La rassegna parte dalle 23 e si propone di continuare fino alle 5 del mattino con ska, reggae e dub: giradischi, mixer, microfono e un mare di vinili accompagneranno la nottata in quello che è il locale rivelazione del nuovo anno.

Si parte con The Rude Reggae, early reggae, ska e rocksteady, bass sound, poi Militant Youths Hi-Fi con roots, reggae, digital, '90 e club, e infine Entroterra Sound con roots, reggae e club.

L'ingresso con consumazione costa 10 euro, a cui andranno aggiunti 10 euro di tessera Arci.