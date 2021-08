Rock'n'roll e punk al Caribe Club con i concerti del Quaalude

Prezzo non disponibile

Venerdì 6 agosto, presso il Caribe Club a Punta Vagno, corso Italia 1, il Circolo Quaalude Club presenta tre concerti: The Goldy Flame, rock 'n' roll '50 '60, The Stoppardis, punk rock e Johnny dalBasso, un istrionico e imprevedibile songwriter campano, micidiale protagonista di una delle one-man-band più incendiarie in circolazione.

Le esibizioni si terranno all'aperto e nel rispetto delle norme.

Lo spettacolo inizierà alle 21,30, porte aperte dalle 20,30.

Ingresso gratuito con tessera Capit. Si consiglia prenotazione.

