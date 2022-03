I Pinguini Tattici Nucleari in concerto al Porto Antico per il Balena Festival

Il 26 luglio 2022 alle ore 21, al Porto Antico (Arena del Mare), arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, in occasione del Balena Festival. In scaletta i successi più famosi e le nuove uscite del gruppo che abbiamo rivisto di recente al Festival di Sanremo, sulla nave da crociera con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I Pinguini Tattici Nucleari avevano partecipato alla gara nel 2020, arrivando terzi con "Ringo Starr".

Pinguini Tattici Nucleari e? il progetto di Riccardo Zanotti (classe 1994, voce, compositore e autore di tutti i testi), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini.

Il primo album, Il re e? nudo, esce nel 2014, anno in cui Riccardo si trasferisce a Londra per iniziare gli studi presso la University of Westminster, che terminera? nel 2017 con una laurea in Commer- cial Music BA (Hons). Questo cambiamento non ferma il cammino della band che il 18 dicembre 2015 pubblica il secondo album Diamo un calcio all'Aldila?, mentre Gioventu? Brucata, il terzo, arriva il 17 aprile 2017.

Nell'agosto dello stesso anno i Ptn partecipano alla venticinquesima edizione del Sziget Festival di Budapest. Il 2019 segna un anno importante: il 5 aprile 2019 esce per Sony Music il quarto album, Fuori dall’hype, che entra direttamente al 12esimo posto della classifica FIMI/Gfk degli al- bum piu? venduti, per rimanere poi diversi mesi nella rosa dei primi 50. Fuori dall’hype e? un successo: supera nel 2019 i 50 milioni di streaming complessivi mentre i brani Irene (contenuto in Gioventu? Brucata) e Verdura conquistano il Disco d’oro a un mese di distanza l’uno dall’altro. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l'estate non e? da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali.

Nello stesso anno partecipano al disco Faber Nostrum, album tributo a Fabrizio De Andre?, con una rivisitazione del brano Fiume Sand Creek, e a ottobre viene presentato al Lucca Comics & Games Pinguini Tattici Nucleari a fumetti, un fumetto totalmente dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore realizzato dai disegnatori piu? promettenti del panorama italiano, diventato subito un best seller su Amazon. A settembre la band annuncia un tour nei palazzetti, e i biglietti per la data al Mediolanum Forum vengono polverizzati in 20 giorni, il tour viene rimandato ma le date previste al Forum di Milano diventano tre.

La band ha ottenuto il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo con "Ringo Starr" , interamente scritto e composto da Zanotti, stabile ai vertici delle classifiche radio, streaming e certificato Doppio Disco di Platino. La canzone e? contenuta in "Fuori dall'hype Ringo Starr" (Sony Mu- sic), il repack uscito a febbraio 2020 che oltre alle 10 tracce di Fuori dall’Hype (album certificato Doppio Platino, con la title track che e? invece Oro), contiene gli inediti Bergamo, Ridere - il singolo uscito ad aprile 2020 e certificato Doppio Platino in pochi mesi - e diversi Dischi D’Oro (Irene, Tetris Antartide, Nonono, Lake Washington Boulevard e La Banalita? del Mare e, nel 2021, Scrivile Scemo, Bergamo e Giulia) e il Platino Verdura. Il nuovo singolo dell’agosto 2020 e? La Storia Infinita (doppio Disco di Platino), seguito da Scooby Doo (entrambi ai primi posti delle principali classifiche e playlist) che esce a novembre poco dopo la pubblicazione del primo libro di Riccardo Zanotti, Ahia! (Mondadori), che porta lo stesso titolo dell’EP rilasciato il 3 dicembre 2020 per Sony Music e certificato Platino nel giro di poche settimane.

Scrivile Scemo viene certificato tre volte Platino, Pastello Bianco e? Platino e in top20 radio, e Scooby Doo Doppio Platino. In meno di un anno, i Pinguini Tattici Nucleari superano i quattrocento milioni di streams.