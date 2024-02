Il maestro Riccardo Pinna al Poldo's Pub presenterà il suo programma “Suoni popolari del mare”

Al Poldo’s Pub, in via Pisacane 56 r, nel quartiere della foce, domenica 11 Febbraio a partire dalle ore 19 si terrà il concerto di pianoforte “PIANO POLDICO” che prevede l’esecuzione da parte del Maestro Riccardo Pinna del suo programma “Suoni Popolari dal Mare” e in apertura il pianista Airon, presenterà il suo programma “Jam-Balaya”. L’evento è gratuito.

Nella particolare cornice del Poldo’s Pub, il ludopub più fornito di Genova, che da qualche tempo ha cominciato a ospitare eventi (serate di cabaret, concerti e tornei di scacchi, solo per citarne alcuni), il maestro Riccardo Pinna e il pianista Airon proporranno al pubblico un concerto di pianoforte unico nel panorama Genovese.

Riccardo Pinna, maestro collaboratore d’Opera e pianista di esperienza europea, presenterà al pubblico un programma ispirato alle sue origini Sarde, contaminate dalla sua personale ricerca musicale che lo ha portato fino in Catalogna, a esplorare la musica popolare di quelle zone. Airon, nome d’arte del pianista e compositore Mattia Colombi, aprirà invece con il suo programma “Jam-Balaya”, dove fonde la musica jazz di inizio ‘900 con alcune sue composizioni originali e qualche altra chicca!

Per maggiori informazioni, foto e biografie:

https://www.instagram.com/riccpinna/

https://www.instagram.com/airon.wav/