Grande concerto di pianoforte al Poldo’s Pub con il maestro Andrea Bacchetti

Terzo imperdibile appuntamento della rassegna “Poldo is Back”: PIANO POLDICO domenica 4 Febbraio si esibirà il maestro Andrea Bacchetti con il suo inedito e imprevedibile programma “Carte Blanche”, durante il quale il Maestro lascerà correre libera la sua ispirazione facendola viaggiare per tutto il suo vasto repertorio. In apertura, per scaldare gli animi, “A Mediterranean Tale” un viaggio tra le musiche della tradizione Genovese, Sarda, Greca e Turca del pianista e compositore Mattia Colombi in arte Airon. Il costo del biglietto è di 15 euro.

Nella particolare cornice del Poldo’s Pub, il ludopub più fornito di Genova, che da qualche tempo ha cominciato a ospitare eventi (serate di cabaret, concerti e tornei di scacchi, solo per citarne alcuni), il maestro Andrea Bacchetti e il pianista Airon proporranno al pubblico un concerto di pianoforte unico nel panorama Genovese.

Andrea Bacchetti, pianista di fama Internazionale, invece di seguire un programma prestabilito, lascerà fluire in un libero flusso di pensieri musicali vari brani dal suo vastissimo repertorio, regalando al pubblico un’esperienza unica, preziosa e irripetibile, in quanto ogni esecuzione del programma “Carte Blanche” è diversa ed estemporanea.

Airon, nome d’arte del pianista e compositore Mattia Colombi, invece, presenterà “A Mediterranean Tale”, un programma frutto di una lunga ricerca tra le musiche che provengono dalla tradizione dei paesi Mediterranei, eseguendo brani più o meno conosciuti, che ricorderanno al pubblico radici antiche e ancestrali.

Per maggiori informazioni, foto e biografie:

https://www.andreabacchetti.net/

https://www.instagram.com/airon.wav/