Grande concerto pianistico con il Maestro Bacchetti

Il Maestro genovese Andrea Bacchetti torna ad esibirsi a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Appuntamento il 1° maggio alle 21 con un concerto per pianoforte all'interno dello splendido edificio genovese. Conosciuto in Italia e all’estero per la sua pregevole carriera artistica che vanta proficue collaborazioni, che ha alle spalle un’intensa attività discografica e che conta numerosissime e notevoli recensioni nel mondo, Andrea Bacchetti si prepara per stupire il pubblico con un programma che varia da Bach a Cimarosa, da Scarlatti a Mozart e da Schubert a Listz.

Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, nell'ambito della rassegna musicale "Santa Festival Spring".

Maggiori informazioni

Lunedì 1 maggio ore 21

Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure - Genova

Ingresso unico da Via S. Francesco, 3.

Contributo minimo di €10 in favore di Associazione Musicamica

Gradita la prenotazione al numero 3396531632

https://www.giovannasavino.it

Maggiori info su Andrea Bacchetti su https://www.andreabacchetti.net