Concerto di Pasqua al Porto Antico con il Coro Popolare della Maddalena

Domenica 24 marzo, ore 19, presso la Chiesa di San Marco al Molo, in via del Molo 18, al Porto Antico di Genova, il Coro Popolare della Maddalena torna ad esibirsi con il suo Concerto di Pasqua. A dirigere il coro il Maestro Carmen Pupillo, mentre al pianoforte ci sarà il Maestro Alessandro Buricchi. L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

Tra le canzoni che il Coro Popolare della Maddalena porterà sul palcoscenico ci sono alcuni tra i brani più famosi di Fabrizio De Andrè; una parte del concerto sarà poi dedicata ad alcune canzoni tratte dal film Sister Act, con Whoopi Goldberg. Insomma, una scelta che va dal cantautorato al pop, passando per la musica folk.

Il Coro popolare della Maddalena è stato fondato a Genova nel 2014 dalla cantautrice Giua e dal poeta-chitarrista Pier Mario Giovannone con uno scopo preciso: favorire l’armonia sociale e l’integrazione fra gli abitanti del quartiere della Maddalena, un’area della città vivace e multiculturale, ma attraversata anche da tensioni e disagi sociali, e da fenomeni come la prostituzione diurna e lo spaccio notturno.

Giua e Giovannone - e poi la cantante Flavia Barbacetto con il compositore e violoncellista Stefano Cabrera, che hanno diretto il Coro fino alla pausa dovuta agli anni del Covid - si sono chiesti come avvicinare persone così distanti per età, nazionalità e professione, e come trasformare l’ostilità – o, nel migliore dei casi, l’indifferenza – in rapporto. La risposta è stata: «cantando». Il canto come mezzo d’espressione, come collante sociale e occasione di incontro. Ne è nato un coro che rispecchia la ricchezza e la complessità del tessuto sociale dell’intero quartiere, coi suoi impiegati e i suoi disoccupati, i suoi commercianti e i suoi ristoratori, gli studenti, gli artisti, gli artigiani, i pensionati, i senzatetto, gli insegnanti, i preti e le prostitute.

Oggi a dirigere il Coro Popolare della Maddalena sono la maestra di coro e cantante Carmen Pupillo e il pianista Alessandro Buricchi, che hanno raccolto con entusiasmo e dedizione l'eredità del progetto.

Carmen Pupillo, genovese di nascita, figlia d'arte, intraprende a tre anni lo studio del canto e del pianoforte. Per dodici anni canta nel coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice di Genova e contemporaneamente nel coro polifonico del M. Don Luigi Porro. Dai diciassette ai ventun'anni si esibisce nei locali più noti della movida italiana come performer e vocalist. Lavora come showgirl alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, per una stagione calcistica; lavora al Dopo Festival di Piero Chiambretti, sempre come showgirl, a Sanremo. Organizza contemporaneamente eventi e concerti di musica classica in locali come il Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure e Capo Nord. Si diploma al Liceo Artistico N. Barabino di Genova, intraprendendo la strada della pittura e della scultura. Studia pianoforte con il M. Gianfranco Carlascio e la M. Dorina Nicolini Sciaccaluga. Studia canto col M. Salvatore Pupillo, il basso Alfredo Zanazzo e il mezzo soprano Alla Gorobcenko.

Si accosta al metodo moderno di Seth Riggs a scopo didattico. Canta in vari cori lirici, anche con piccole parti di comprimariato, in vari teatri italiani, tra cui il Teatro Alfieri di Asti, il Cantero di Chiavari, il Teatro di Noto e quello di Modica, il teatro del Giglio, il Bellini di Catania. Nel 2013 fonda la Scuola di Musica e Galleria d'Arte Cre Artis, nella quale insegna canto e pianoforte complementare, organizzando più di 50 mostre pittoriche e circa 150 concerti che hanno visto esibirsi musicisti noti nel mondo della musica classica, del jazz, del tango e del cantautorato. Dal 2014 canta Tango argentino con il gruppo Cre Artis tango, che la stessa Carmen ha costituito e con cui ha fatto la prima tournée internazionale in Marocco. Collabora da 4 anni circa con il gruppo Hyperion Ensemble, con cui si esibisce nei festival di tango in Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, collaborando anche con ballerini del calibro di Miguel Angel Zotto, Gioia Abballe e Simone Facchini, Mariana Montes e molti altri grandi del settore. Dal 2018 entra a far parte del progetto Il Cuore che pensa..., in qualità di cantante, formato dal duo pianistico genovese Biondi-Brunialti, Elena Cecconi, flautista e docente al Conservatorio Nicolò Paganini e Laura Trimarchi, voce recitante.

Alessandro Buricchi, pianista e cantautore, da ragazzo ha animato le serate musicali nei più noti locali genovesi. Dopo una lunga pausa ha aperto un proprio canale YouTube, con lo pseudonimo di Zio 998, è recentemente tornato ad esibirsi dal vivo e, proprio l'anno scorso, si è aggiudicato il primo premio della categoria cantautori over nella manifestazione Tour Music Fest.