Overdrive Reloaded al Covo di Nord Est

Tornano gli Overdrive Reloaded, cover band genovese attiva dal 2011, precedentemente nota come Overdrive Project.

La band ha recentemente cambiato denominazione, senza snaturare il nome originale, per evidenziare il nuovo assetto che ha visto l'ingresso nel gruppo di Mattia Lorenzo Pergolato, maestro di musica presso la scuola Musicò di Genova, con il ruolo di batterista.

Dalle 20:30 in poi di sabato 4 dicembre gli Overdrive proporranno, accompagnati dalla voce della bravissima Ersilia D'Addamio (già front-woman del gruppo rock "MissBit") una serata di musica live all'insegna del divertimento, suonando le più belle hit internazionali di genere Funk, Acid Jazz e Dance.

La serata sarà accompagnata da ottimo cibo, in una location storica e meravigliosa, posizionata in un luogo di rara bellezza a livello mondiale, che risponde al nome di Covo di Nord-Est. Location che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Gradita la prenotazione al numero impresso sulla locandina.