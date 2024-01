Concerto per organo e trombone con i Maestri Luca Ferrari e Francesco Verzillo

Sabato 13 gennaio, alle ore 18:30, nella Chiesa della Ss. Annunziata di Portoria - Santa Caterina da Genova è in programma il concerto d'organo e trombone “La tradizione di trombone e organo nella spiritualità cristiana”. Si esibiranno Luca Ferrari, organo, e Francesco Verzillo, tromboni storici.

Il trombone, di origine tardo-medievale, è l’unico strumento a fiato la cui struttura fondamentale è rimasta invariata per più di cinque secoli. Trombone ed organo rappresentano un connubio musicale singolare, ma, al tempo stesso, erede di una grande tradizione. La presenza remota dell'organo nella Chiesa cristiana è cosa ben conosciuta. Ma la storia del trombone, ed in particolare degli antichi modelli francesi e tedeschi, si perde nella notte dei tempi. La simbologia del trombone come strumento di Annunciazione ed espressione del Soprannaturale ha percorso l'intero arco della storia della Musica. Esso è stato spesso raffigurato nelle mani degli Angeli che annunciano la Gloria di Dio. Anche Genova, l'antica Superba, è custode di tale simbologia, come evidenziano le testimonianze iconografiche, gli affreschi ed i dipinti di alcune Chiese storiche.

Il programma prevede un ricco e vasto repertorio, dal barocco, al classicismo, fino al Romanticismo. Si tratta di brani inconsueti, vere perle rare della storia musicale, di utilizzo liturgico o comunque vicine alla spiritualità religiosa.

G.F. Haendel (1685 - 1759) - Suite in re maggiore

Jeremiah Clarke (1674-1707) - Trumpet Voluntary

Johann Seb. Bach (1685-1750) - Corale “Wer nur den lieben Gott lasst walten”BWV 647

George Reutter (1708-1772) - dal Salve Regina “Ad te clamamus”

Henry Purcell (1659-1695) - Trumpet tune

Johann Seb. Bach (1685-1750)- Corale“Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645

Jules Cohen (1835-1901) - Andante per l'offertorio

Franz Liszt (1811-1886) – Hosannah

Il concerto è a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni:

info@bccgenova.org

377 3817248

Biografie

Luca Ferrari

Nato a Genova nel 1967, si è avvicinato allo studio della musica presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Genova. Si è successivamente diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “N.Paganini” partecipando poi a corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, tenuti da illustri docenti e ottenendo riconoscimenti e segnalazioni per la sua valida preparazione. Ha vinto una borsa di studio triennale del Fondo Sociale Europeo presso l’Accademia di musica italiana per organo di Pistoia grazie alla quale ha conseguito il titolo post-diploma di “Interprete di musica barocca italiana e tedesca per organo”. Ha partecipato ad importanti rassegne organistiche nazionali ed internazionali e ha vinto il primo premio assoluto al II Concorso Internazionale Organistico “Gaetano Callido” di Borca di Cadore (Bl) nel 1997.

Francesco Verzillo

Genovese, inizia giovanissimo a suonare il trombone. Diplomatosi al Conservatorio nella propria città, si è successivamente perfezionato con solisti internazionali. Ha suonato in diverse formazioni musicali ma ha incentrato la sua attività soprattutto nella veste di solista. Recentemente è stato ospite come solista, della trasmissione radiofonica di Rai 3 “Piazza Verdi”. Ha scritto, arrangiato e pubblicato brani per trombone; per l'etichetta Da Vinci (Osaka, Giappone) ha realizzato un CD interamente dedicato al repertorio per trombone romantico francese, con diffusione internazionale ed ottima accoglienza della critica. Trasmesso su Rai Radio Classica, Radio Vaticana, ed altri network internazionali appare come l'unica produzione, a livello mondiale di tale repertorio registrato con strumenti d'epoca.