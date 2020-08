Concerto d'organo di Lorenzo Bardi a Torriglia

Chiesa di S. Onorato di Arles

Torriglia

Lunedì 31 Agosto

ore 21.30

concerto del M° Lorenzo Bardi

organo Buzzoni, 1830.



Dopo i primi studi di pianoforte con L. Baccelliere, intraprende quelli di Organo e Composizione organistica al Conservatorio Statale A. Vivaldi di Alessandria sotto la guida di L. Romiti. Prosegue al Conservatorio N. Paganini di Genova nella classe di B. Gallizio diplomandosi poi con M. Messori. Ha partecipato a diverse rassegne organistiche collaborando con associazioni tra le quali “Piemonte in musica” (per la valorizzazione dei numerosi strumenti storici nella provincia di Alessandria e Basso Piemonte), “Terzo musica”, “Concerti organistici Cuneo”, “Voltri musica”, “Il Concento”, “Voci di due paesi”… Ha seguito numerose masterclass con i docenti L. F. Tagliavini, G. Murray, O. Latry, P. Waldner, R. Antonello e P. Crivellaro; nel 2013 vince per la sezione allievi il Concorso Nazionale di San Guido d’Aquesana ad Acqui Terme (AL).

Già organista in diverse parrocchie genovesi, tra le quali “S. Maria e SS. Nazario e Celso” a Genova Multedo, fino al 2017 ha ricoperto il ruolo di organista titolare presso le parrocchie “S. Cuore di Maria”, “SS. Pietro e Paolo” e “Gesù adolescente” a Torino. Attualmente è direttore del coro “Aurelio Rossi”, cappella musicale della Basilica N. S. Assunta di Genova Sestri Ponente. Dal 2010 al 2013 è stato docente di teoria e lettura musicale presso il Centro Universitario Ponente seguendo la direzione del coro “Canta CUP”. Dal 2009 al 2015 ha diretto il coro “San Giacomo” di Cornigliano, proponendo, per di più, diversi concerti con orchestra. Sempre in qualità di direttore ha lavorato con il coro lirico “Giuseppe Verdi” di Genova (attuale “Genova Vocal Consort”) per l’associazione “Genova in Concerto”. Attivo anche come continuista, assieme al violoncellista G. Biagi e ad altri giovani musicisti del panorama genovese, è membro del “Laurentius Ensemble” (gruppo a organico flessibile che affronta i più diversi repertori, dalla pratica barocca fino agli autori viventi contemporanei creando a volte eventi sinergici tra musica, arti figurative, letterarie e performative). Collabora frequentemente con diverse realtà cittadine affiancando all’attività artistica laboratori di educazione musicale presso alcune scuole primarie del ponente genovese.