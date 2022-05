Concerto d'organo nella chiesa di Santa Caterina

Sabato 28 maggio alle ore 18,30, presso la chiesa della Santissima Annunziata di Portoria (Santa Caterina da Genova), sarà di scena un concerto d'organo con il Maestro Luca Ferrari.

L'organo conservato nella Chiesa è stato costruito nel 1880 dal Cavalier Camillo Guglielmo Bianchi, nativo di Lodi ma operante a Novi Ligure, capo-fabbrica della celebre Casa Serassi di Bergamo, massimi esponenti dell'organaria italiana.

Lo strumento è stato restaurato nel 2016, grazie all’aiuto di benefattori privati, dalla “Primaria fabbrica di organi da chiesa” Fratelli Marin di Lumarzo.

Il programma di sala si articola in 15 brani d’organo, tra i quali citiamo opere di Louis Couperin, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel e altri.

Organista, per questa serata in musica, sarà il maestro Luca Ferrari. Nato a Genova nel 1967, si è avvicinato allo studio della musica presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Genova. Si è successivamente diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “N.Paganini” partecipando poi a corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, tenuti da illustri docenti e ottenendo riconoscimenti e segnalazioni per la sua valida preparazione. Ha vinto una borsa di studio triennale del Fondo Sociale Europeo presso l’Accademia di musica italiana per organo di Pistoia grazie alla quale ha conseguito il titolo post-diploma di “Interprete di musica barocca italiana e tedesca per organo”.

Ha partecipato ad importanti rassegne organistiche nazionali ed internazionali e ha vinto il primo premio assoluto al II Concorso Internazionale Organistico “Gaetano Callido” di Borca di Cadore (Bl) nel 1997.

Ingresso gratuito.

Gradita prenotazione a info@bccgenova.org o al 3773817248.

Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute ai frati cappuccini di Polonia che operano in aiuto delle tante famiglie ucraine alle quali stanno prestando accoglienza e assistenza.