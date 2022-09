Concerto dell’orchestra dei ragazzi dell’Associazione “Trillargento” all'Abbazia di San Giuliano

Sabato 17 settembre l’abbazia di San Giuliano ospiterà un evento musicale dell’Associazione di promozione sociale “Trillargento”. Attiva a Genova dal 2012, essa mira a contribuire alla crescita e all’inclusione sociale e culturale dei giovani attraverso la condivisione di obiettivi e risorse nel campo dell’educazione musicale: suonare uno strumento, imparare a far musica assieme, quale momento di riflessione su di sé come individuo ma soprattutto come parte di un gruppo. I giovani orchestrali saranno diretti dal Maestro Matteo Guerrieri con la collaborazione degli Insegnanti Lisa Amirfeiz, Asmik Avakyan, Lara Camia, Elisa Dalmasso. Il Programma di Sala prevede, tra gli altri, brani di J. Brahms, P. Tchaikowski, D. Shostakovich, B. Bartok, A. Piazzolla.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato il Municipio VIII Medio Levante del Comune di Genova e l’Associazione “Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini”. L’iniziativa prevede ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per prenotare, scrivere a sr-lig.comunicazione@cultura.gov.it entro le ore 12 di venerdì 16/9, indicando il numero dei partecipanti. La prenotazione sarà valida se confermata dall’Ufficio. È raccomandata l’osservanza delle norme di prevenzione anti Covid-19.

L’Abbazia di San Giuliano a Genova è un complesso monumentale in consegna al Segretariato regionale per la Liguria solitamente chiuso al pubblico: a tale proposito si segnala che il giorno seguente al Concerto, domenica 18 settembre 2022, l’Abbazia di San Giuliano sarà nuovamente fruibile al pubblico in via straordinaria, grazie a due visite guidate previste per le ore 15 e 16:30.

Associazione di promozione sociale “Trillargento”: https://www.trillargento.org

L’Orchestra dei Ragazzi Trillargento è composta da ragazze e ragazzi tra 14 e 19 anni che da diversi anni partecipano al programma di formazione musicale avviato a Genova dal 2012 e ispirato all'esperienza pedagogico- musicale ideata dal Maestro José Antonio Abreu in Venezuela nel 1975, conosciuta come 'El Sistema'. Un movimento, oggi internazionale, che ha dimostrato che fare musica insieme fin dalla prima infanzia può essere prezioso strumento di crescita individuale e collettiva, di inclusione e di rinnovamento sociale e culturale: per questo deve essere un diritto garantito a tutti. L'orchestra è metafora perfetta della società: esserne parte consente di sperimentare in modo immediato e concreto cosa significhi vivere in una collettività in cui ognuno ha diritti ma anche responsabilità ed in cui si gusta la gioia e la soddisfazione di concorrere ciascuno con il proprio impegno, risorse, energie e competenze al raggiungimento di un obiettivo comune più alto e foriero di soddisfazioni più grandi rispetto a uno individuale. L’Orchestra dei Ragazzi nel 2021 si è esibita al Teatro della Corte di Genova per la conclusione del progetto ‘MaP. Move and play’, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la Famiglia e al Teatro Carlo Felice in occasione della ‘VI Conferenza nazionale sulle dipendenze – Oltre le fragilità’. Ha inoltre partecipato, nel luglio 2022, a un tour finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha toccato alcuni borghi liguri, tra cui la splendida cittadina di Cervo nell’ambito delle iniziative legate al “Festival Internazionale di Musica da Camera”.