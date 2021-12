Concerto di Natale a Recco con Instant Quintet

Prezzo non disponibile

“Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo”: è così che Cervantes affidava a Don Chisciotte la sua riflessione sull’importanza della musica per ognuno di noi. Musica è serenità, collaborazione, spiritualità soprattutto nei momenti più difficili. Il Natale è musica, è canto, è armonia: che cosa di meglio, quindi, che ascoltare il sublime connubio che nasce dalla voce e dal suono?

Il quintetto “Instant Quintet” è composto da cinque amici che suonano assieme da molti anni; si orchestrano i brani, si compongono musiche, si prova e si riprova insieme. Questa volta il gruppo regalerà ai propri ascoltatori tanti nuovi brani esaltati dalla splendida voce del soprano Chiara Bisso che regalerà momenti davvero originali.

I componenti del quintetto sono:

RICCARDO CARLINI – Inizia a suonare tromba nel 1984 con il Prof. Marco Capurro. Nel 1995 si dedica anche allo studio del trombone e del flicorno baritono oltre che alla composizione di musica originale e vari arrangiamenti. Da anni fa parte di diverse ensamble musicali.

BARBARA CELSI - Inizia a suonare il saxofono contralto nel 1996, sotto la guida di Roberto Carloni. Dal 2001 si dedica anche allo studio del sassofono tenore con la prof. Simona Vaccari. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali.

SILVIA LORENZONI - Inizia a suonare il clarinetto nel 1994 sotto la guida di Roberto Carloni. Dal 1998 si dedica anche allo studio del clarinetto basso con il quale si esibisce nei concerti. Da anni fa parte di diverse ensamble musicali.

ANDREA MELIS - Inizia lo studio della tromba nel 1987 con il Prof. Marco Capurro e prosegue gli studi presso il conservatorio N. Paganini di Genova con il Prof G. Riotti. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali e orchestre.

FULVIO BERLINGERI – Inizia a suonare le percussioni nel 1986 con il Prof. Sergio Dagnino, prosegue gli studi con il prof. Matteo Rabolini. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali.

Il programma sarà impostato sulla musica classica, moderna e originale per quintetto. Si spazierà da Charpentier a Mascagni, da Handel a Mozart, da Joplin a Miller. In anteprima assoluta, sarà presentato un brano scritto da Riccardo Carlini per quintetto e soprano con il quale l’ensemble vuole estendere i migliori auguri di buon Natale a tutto il proprio pubblico.

L’appuntamento è venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 21 nella Chiesa di San Martino di Polanesi a Recco. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i possessori di Super GreenPass, in osservanza della normativa AntiCovid. Si consiglia la prenotazione presso ProLoco Recco al numero 0185 722440 per ottenere la priorità sui posti a sedere.