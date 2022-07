Concerto e mostra al Galata Museo del Mare per festeggiare il 18° anniversario

Il 31 luglio 2022 il Galata Museo del Mare diventa maggiorenne e per festeggiare i 18 anni dall’apertura ospita sabato 23 luglio alle 21 e domenica 31 luglio dalle 10 alle 22 due eventi in Darsena nell’area dell’S518 Nazario Sauro.

Il primo appuntamento è sabato 23 luglio alle ore 21 con il concerto dell'Ottodix Ensemble che si esibiranno per il pubblico e in occasione dell’inaugurazione, in Saletta dell’Arte alle ore 19 ad ingresso libero, della mostra “MareMoto 4.0” di Alessandro Zannier, a cura di Virginia Monteverde e in collaborazione con ARTantide Gallery per il Movimento Arte Etica e CNR Istituto di ingegneria del Mare di Genova. L’esposizione, promossa da Art Commission con la collaborazione del Mu.MA e dell’Associazione Promotori Musei del Mare, è una personale d'arte contemporanea unica nel suo genere, nata dal confronto tra il lavoro concettuale dell'artista Alessandro Zannier e i big data ambientali forniti dagli istituti di ricerca come il CNR di Genova. Il terreno di confronto è quello affascinante della robotica marina con la sensibilità ambientale dell'arte visiva. Alessandro Zannier presenta una serie di opere di natura digitale, installativa e pittorica, che ragionano sull'iperconnessione globale e sull'impatto immediato che i danni ambientali hanno oramai da un punto all'altro del mondo.