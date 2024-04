I Modena City Ramblers in concerto gratuito a Campomorone per festeggiare il 25 aprile

Venerdì 26 aprile i Modena City Ramblers si esibiranno in un grande concerto gratuito in piazza Marconi a Campomorone. L’evento, organizzato dal Comune di Campomorone in collaborazione con le realtà del territorio, concluderà le iniziative in occasione del 25 aprile, e si presenta come il contesto ideale per sottolineare l’importanza di valori come la libertà e la democrazia.

Bus navetta dalla stazione di Pontedecimo. Aprtura stand dalle ore 17, punti ristoro a cura degli operatori economici di Campomorone. Sarà presente anche un punto di raccolta di beni di prima necessità del Music for Peace Creativi della Notte,dove si raccoglieranno alimenti e beni per le popolazioni in guerra e persone bisognose.

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione prenderanno il via mercoledì 25 aprile alle ore 9:30 con partenza del corteo e deposizione delle corone ai monumenti con l’accompagnamento musicale della Banda “Giovanni XXIII”. A seguire alle ore 10 la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Bernardo, quindi alle 10:45 nella Sala del Consiglio di Palazzo Balbi la Celebrazione ufficiale del 25 aprile e proiezione della videointervista inedita ai partigiani Dante Ghezzi e Mario Ghiglione. Alle 11:45 sarà aperta la mostra “I Volti della Dignità” , in ricordo di tutti coloro che hanno lottato per donare la libertà e la democrazia al nostro paese (a cura di ANPI Campomorone – Sezione Passo Mezzano).

Info: www.comune.campomorone.ge.it

Tel. 010 7224314

foto: fb@modenacityramblers