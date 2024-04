La prestigiosa Minnetonka HS Symphony & Wind Ensemble in concerto a Santa Margherita Ligure

Il Consorzio Portofino Coast è lieto di annunciare il concerto della prestigiosa Minnetonka HS Symphony & Wind Ensemble, che si terrà sabato 6

aprile alle ore 16:30 in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure.

La Minnetonka High School Orchestra, proveniente dal Minnesota e diretta dai Maestri Sarah Finn-Sommerfeld, Kevin Kleindl e Michael Janning, rappresenta una delle tante eccellenze musicali degli Stati Uniti. Coinvolgendo diverse centinaia di studenti divisi in cinque orchestre ed ensemble da

camera, la scuola ha portato la sua musica in tutto il mondo, da Porto Rico alla Germania, dalla Repubblica Ceca all'Austria e alla Spagna. Quest'anno, è il turno dell'Italia, con Santa Margherita Ligure come prima tappa del tour che si concluderà a Roma.

Il concerto del 6 aprile vedrà la partecipazione di due gruppi: la Band di fiati e percussioni, composta da 46 musicisti, e la Symphony Orchestra, formata da 73 musicisti. Un totale di 131 ragazzi, che si esibiranno insieme nel momento culminante del concerto, eseguendo un brano di George Gershwin.

L'evento coordinato dal Consorzio Portofino Coast e patrocinato dal Comune di Santa Margherita Ligure, rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica sinfonica internazionale.

L'ingresso al concerto è libero e aperto a tutti gli interessati.