Max Manfredi e Andrea Facco in concerto al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 9 dicembre alle ore 21 sul palco del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) suoneranno due cantautori e musicisti genovesi: un decano, Max Manfredi e una giovane più che promessa, Andrea Facco, nel concerto “Sulla stessa barca”.

Manfredi ha esordito nel 1990 con l'album "Le parole del gatto", che gli è valso la Targa Tenco per la migliore opera prima. Nel corso della sua straordinaria carriera ha pubblicato molti altri album, vincendo altri premi, tra cui la Targa Tenco per il miglior disco dell'anno nel 2009 con "Luna persa". È stato definito da Fabrizio De André “il più bravo” tra i cantautori italiani.

Andrea Facco, virtuoso suonatore di bozouki irlandese e non solo, è cantautore, compositore e musicista genovese: si esibisce dal 2013 sui palchi italiani e internazionali, soprattutto tra Genova e Dublino, ed è apparso come ospite d’onore in numerosi festival, programmi radiofonici e televisivi.

I due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio nella canzone di autori genovesi e italiani con personalissime riletture di brani storici e con le loro canzoni originali.

A loro il compito di sottolineare, quando è il caso, le inclinazioni all'umorismo (se non proprio alla goliardia e al cabaret) di molti cantautori genovesi, resi famosi da ballate pensose e a volte tragiche. "Una scuola senza allievi" dove tutti sono stati e sono maestri, liberi di collaborare e persino di ignorarsi.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121