Max Gazzè in concerto al Politeama Genovese

Max Gazzè torna a Genova per un grande concerto al Politeama Genovese in programma mercoledì 22 novembre 2023. “Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia”. Un tour nei teatri tra Italia e Europa e un nuovo disco: Max Gazzè annuncia il suo ritorno discografico e live nell’autunno del 2023 con un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali.

Insieme ai suoi musicisti di sempre, Max Gazzè sarà impegnato in un tour che, in Europa, approderà anche a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino, mentre in Italia sono già in programma doppie date a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Max ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. Nasce a Roma nel 1967. Dopo gli esordi come musicista e autore di colonne sonore, raggiunge il successo a partire dal 1997 con brani come Cara Valentina, Vento d'estate, La favola di Adamo ed Eva. Noto per la particolarità dello stile, la varietà di soluzioni sonore, le sperimentazioni e le numerose collaborazioni, Max Gazzè è anche spesso al Festival di Sanremo (sei partecipazioni), dove raggiunge come miglior risultato il quarto posto nel 2000 con Il timido ubriaco. Ha all'attivo 11 album, l'ultimo dei quali, La matematica dei rami, pubblicato nel 2021.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.