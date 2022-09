Musica metal a Busalla con il “Concerto per Massi”

Sabato 24 settembre, al centro sportivo Inagea di Via Seminella, la Pro Loco di Busalla presenta la prima edizione del “Concerto per Massi”. Quattro ore di musica gratuita per ricordare Massimo Bozzo, primo batterista degli Enraged e mentore per le nuove generazioni di appassionati dell'heavy metal, prematuramente scomparso nel 2019.

Ad alternarsi sul palco, a partire dalle 18, saranno cinque band tra le più note del panorama locale: Ankise, Vanishing Point, Dassistassy, Bright Side e, naturalmente, gli Enraged. Già alle 17 aprirà l'area ristoro con panini, patatine e birra. L'evento è realizzato in collaborazione con Rugby Busalla. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione Gigi Ghirotti.