Il progetto “MAP. Move and Play” chiude con un concerto al teatro della Corte

Grande concerto per la chiusura del progetto “MAP. Move and Play”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando Educare.

Domenica 14 novembre alle 17.30 il palco del teatro della Corte sarà gioiosamente invaso dall’energia di 85 giovani musicisti tra gli 11 e i 18 anni che suoneranno insieme sotto la direzione dei Maestri Matteo Guerrieri e Stefano Vicelli.

L’orchestra interregionale MAP è il frutto del progetto di gemellaggio realizzato a partire dalla primavera 2021 tra i ragazzi di una delle orchestre di Trillargento, associazione musicale genovese e quelli di Dedalo, scuola di musica novarese.

Il progetto nasce dalla convinzione che la musica d’insieme può essere strumento di crescita individuale e di coesione, sociale e relazionale: per questo deve essere un diritto garantito a tutti.

L'orchestra è metafora perfetta della società: esserne parte consente di sperimentare in modo immediato e concreto cosa significhi vivere in una collettività in cui ognuno ha diritti ma anche responsabilità e in cui si gusta la gioia e la soddisfazione di concorrere ciascuno con il proprio impegno, risorse, energie e competenze al raggiungimento di un obiettivo comune più alto e foriero di soddisfazioni più grandi rispetto a uno individuale.

Trillargento, ispirandosi all'esperienza pedagogico-musicale ideata dal maestro José Antonio Abreu in Venezuela nel 1975 e conosciuta come 'El Sistema', è attiva a Genova dal 2012 con 4 orchestre (bambini, giovanissimi, ragazzi e grandi) che oggi coinvolgono complessivamente 175 musicisti, una rockband dedicata agli adolescenti e un coro polifonico.

Dedalo, fondata nel 1995, è attiva a Novara e a Milano nel campo dell’educazione musicale nelle scuole di diverso ordine e grado e della musicoterapia.

Le due realtà sono tra i soci fondatori dell’Associazione di secondo livello Musica e Società. Sistema Italiano per una Educazione Musicale Inclusiva che riunisce e rappresenta soggetti che, su tutto il territorio nazionale, sono interessati al rapporto tra formazione musicale e inclusione sociale.

Il concerto è gratuito. Per accedere al teatro è richiesto il Green Pass.