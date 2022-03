MadMan in concerto all'Arena del Mare per il Balena Festival

Arriva MadMan al Balena Festival il 22 luglio 2022, in concerto all'Arena del Mare del Porto Antico.

MadMan, pseudonimo di Pierfrancesco Botrugno, è un rapper nato nel 1981 a Grottaglie in provincia di Taranto.

MadMan è entrato nel mondo dell'hip hop partecipando all'edizione del 2006 del Tecniche Perfette (nota competizione di freestyle italiana), in Puglia, vinta poi a Torino da July B. Nel 2007 ha esordito con il mixtape autoprodotto Riscatto mixtape, realizzato in collaborazione con TempoXso, seguito nello stesso anno da Prequel (inciso insieme a Esse-P) e nel 2008 da R.I.P. Nel 2010 MadMan ha pubblicato l'album di debutto Escape from Heart, uscito gratuitamente attraverso la Honiro Label.

A partire dal 2011 MadMan ha intrapreso una collaborazione musicale con il rapper Gemitaiz, con cui è poi tornato a lavorare nel 2014 per la realizzazione dell'album Kepler. Il disco ha riscosso un buon successo in Italia, debuttando in vetta alla classifica italiana degli album e venendo certificato disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana per le oltre 25.000 copie vendute nel paese.

Il 30 luglio 2015, attraverso la sua pagina Facebook, il rapper ha annunciato il completamento del secondo album in studio Doppelganger, pubblicato l'11 settembre per Tanta Roba con distribuzione Universal Music Group. Il 2 febbraio 2018 MadMan pubblica il suo terzo album in studio Back Home, anticipato dai singoli Trapano e Centro (quest'ultima vanta la collaborazione del cantante Coez). Inoltre collabora con Nitro nella traccia O.K. Corral, dell'album No Comment, e con Enigma nella traccia Che roba è?!, contenuta nell'album Shardana. Un anno più tardi è stato pubblicato per il download digitale il mixtape MM vol. 3, promosso dai singoli 7/8 Sour e Supernova.

Nel 2019 MadMan è tornato a collaborare con Gemitaiz per la realizzazione di una nuova parte di Veleno, concretizzandosi il 7 giugno con la pubblicazione di Veleno VII. Il singolo ha ottenuto un buon successo, debuttando in vetta alla Top Singoli e battendo il record di ascolti giornalieri su Spotify Italia.

Il brano ha svolto anche il ruolo di singolo apripista di un album del duo, intitolato Scatola nera e pubblicato il 20 settembre dello stesso anno.