Madame in concerto a Genova per il Goa Boa

Madame si esibirà a Genova nell'ambito del Goa Boa domenica 26 giugno 2022, al Parco degli Erzelli Great Campus. In scaletta tutti i suoi più grandi successi.

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002, porterà in tour il suo primo album, il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato attraverso il quale, in un percorso di presa di coscienza e liberazione, si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione.

Sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.

Con i suoi 20 anni compiuti il 16 gennaio, Madame dopo l’esordio con "Sciccherie" – brano rilanciato su Instagram da Cristiano Ronaldo che le ha donato immediata popolarità – ha già collaborato con Sfera Ebbasta, Marco Mengoni, Gaia, Marracash.