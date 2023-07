Madame in concerto al Teatro Carlo Felice

Madame sarà in concerto a Genova al Teatro Carlo Felice in autunno.

La data scelta per la tappa genovese è sabato 25 novembre. Lo ha annunciato l'artista nel pieno del grande successo del tour estivo e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago. La tournée indoor partirà da Roma il 5 novembre e toccherà le principali città italiane.

Di seguito il calendario delle nuove date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music:

5 novembre 2023 - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

8 novembre 2023 - BARI - TEATRO TEAM

23 novembre 2023 - BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

25 novembre 2023 - GENOVA - TEATRO CARLO FELICE

27 novembre 2023 - TORINO - TEATRO COLOSSEO

30 novembre 2023 - FIRENZE - TEATRO VERDI

6 dicembre 2023 - REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

Le prevendite per le nuove date autunnali saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 28 luglio, su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Mentre sono già in prevendita i biglietti per le date estive e per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album “L’amore” è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L'amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l'aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista.

Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato multiplatino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata”, uscito venerdì 9 giugno.