Concerto lirico gratuito al Carlo Felice: sul palco Francesco Meli e Serena Gamberoni

Sabato 17 febbraio alle 18 al teatro Carlo Felice di Genova è in programma un imperdibile concerto gratuito aperto alla città per celebrare la grande arte del tenore Francesco Meli, subito dopo la consegna allo stesso cantante lirico della Croce d’oro di San Giorgio, la massima onorificenza della Regione Liguria destinata a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

Dopo la consegna del premio all’artista, ormai da anni tra i più noti, affermati e richiesti tenori italiani sulla scena lirica internazionale, al via il concerto, che vedrà sul palco, assieme allo stesso Meli e al soprano Serena Gamberoni, gli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del teatro, con in programma una selezione di arie tratte da opere composte da alcuni dei più celebri compositori italiani ed europei.

La Croce d’oro di San Giorgio verrà conferita a Meli dal presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti. L’iniziativa è stata curata dalla coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria, Jessica Nicolini. “Genova e la Liguria continuano a essere protagoniste del panorama musicale italiano e internazionale, dando seguito a una tradizione antichissima di artisti, musicisti, cantanti e autori che ha permesso a questa terra di spiccare e lasciare alcune delle opere e delle figure più importanti della storia – spiega il presidente Toti – Francesco Meli si inserisce perfettamente in questo filone, e porta in alto il nome di Genova e della Liguria nel mondo con la sua voce straordinaria: per questo abbiamo deciso di rendergli onore con la Croce d’oro di San Giorgio, regalando subito dopo a tutta la città un concerto unico, davvero da non perdere”.