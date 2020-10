Al Lego Store mini concerti per violino in occasione del Paganini Genova Festival

Il Lego Certified Store di Genova, che ha aperto al pubblico il 25 luglio 2020 in Via Fieschi 6-8/R, ha in serbo una grande sorpresa, in occasione del Paganini Genova Festival, da sabato 17 ottobre a domenica 25 ottobre offrendo una serie di mini concerti per violino di brani del grande compositore genovese.

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 18.15 dalla vetrina del Lego® Store risuoneranno le note di un violinista che si esibirà dal vivo. La musica sarà amplificata anche all’esterno per dare a tutti i passanti l’opportunità di ascoltarla in sicurezza. I mini concerti sono affidati ai talenti dell’Orchestra Giovanile Regionale “Paganini”. Questo desidera essere un omaggio da parte di Lego Italia alla città di Genova che ha accolto con tanta partecipazione l’arrivo del primo punto vendita ligure. Sabato 17 e sabato 24 ottobre la performance verrà ripetuta anche dalle 18:30 alle 18:45.

Per l’occasione il Lego Store si “vestirà di Grand Piano”. La vetrina dove si terranno le esecuzioni musicali vedrà protagonista infatti anche il set Lego Ideas Grand Piano, ideato e progettato dall’appassionato di mattoncini Lego Donny Chen. Questo set unisce l’entusiasmo per le note con quello per le costruzioni. Si tratta di un capolavoro di abilità e innovazione, che racchiude tutte le caratteristiche di un vero pianoforte a coda per offrire un’esperienza sonora reale in mattoncini Lego a un target di appassionati adulti. Lego Ideas Grand Piano è un vero pianoforte a coda funzionante.

Tutti i giorni dalle 18.00 e alle 18.15, inclusi i weekend dal 17 ottobre al 25 ottobre, e il sabato anche dalle 18:30 alle 18:45 il Lego Store di Genova offrirà un grande tributo al capoluogo ligure omaggiando con un giovane violinista uno dei più grandi compositori di sempre.