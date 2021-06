Labyrinth in concerto e presentazione libro "La storia dell’Hard Rock & Heavy Metal" al Porto Antico

L’Estate Spettacolo 2021 del Porto Antico di Genova vede il ritorno dal vivo dei Labyrinth, dopo la pubblicazione del loro nono album, Welcome to the Absurd Circus. Olaf Thorsen, Andrea Cantarelli e Roberto Tiranti si esibiranno in uno spettacolo acustico sabato 3 luglio 2021 alle ore 21, eseguendo brani celebri del loro repertorio e alcune cover storiche. Appuntamento in Piazza delle Feste.

Sul palco con il gruppo ci saranno gli autori del nuovo libro della collana musicale bestseller della Hoepli, La storia di Hard Rock & Heavy Metal: Luca Masperone e Daniele Follero interverranno infatti con domande, curiosità e aneddoti inerenti alla band, tra i protagonisti della sezione italiana del libro.

Aprono la serata i No Names, formazione hard rock genovese in procinto di pubblicare l’album d’esordio con Nadir Music. Le radici del gruppo affondano negli anni ’90, con una buona dose di Pearl Jam e Chris Cornell, ma senza tralasciare riferimenti a Led Zeppelin, Pink Floyd, Guns N’ Roses e altre influenze.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...