Concerto di King Hannah a La Claque

Mercoledi 13 aprile appuntamento di Incadenza a La Claque con il concerto di King Hannah.

King Hannah sono un duo di Liverpool composto da Hannah Merrick e Craig Whittle.

Hanno pubblicato da poco “Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine” un EP per City Slang (etichetta di Calexico, Lambchop, Tindersticks e Caribou), un lavoro dalla qualità compositiva notevole che dimostra grande maturità. La loro storia è soltanto all’inizio, ma ha tutta l’aria di diventare una grande storia.

Nelle loro canzoni si ritrova la psichedelia onirica e conturbante degli Opal e dei Mazzy Star, cui va aggiunto l’istinto americano dei War On Drugs e una shakerata di wave inglese.

Una musica meditativa, da ascoltare a occhi chiusi.