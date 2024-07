Concerto di Katerina Yerhiieva a Santa Margherita Ligure

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino e in collaborazione con Associazione Pasquale Anfossi, presenta un concerto per pianoforte dal titolo “PAN – Musica ricercata”, inserito nell’ambito di “Santa Festival” e dei corsi di Alto perfezionamento musicale di Ass. Musicamica, e data conclusiva della rassegna Primavera / Estate 2024 di Ass. Anfossi.

L’appuntamento con il recital è per martedì 16 luglio alle ore 21:30 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Protagonista assoluta è la straordinaria musicista ucraina KATERINA YERHIIEVA, vincitrice del 29° Concorso Pianistico Internazionale “Giulio Rospigliosi”.

Il suo sarà un concerto con un programma raffinato e impegnativo che saprà coinvolgere emotivamente il pubblico e che partendo dall’800 con Liszt attraverserà due secoli di musica fino al contemporaneo compositore ucraino Volodymyr Ptushkin.

PROGRAMMA DEL CONCERTO:

– Franz Liszt [1811-1886]

Studi Trascendentali n.1, n.2, n.3

– Franz Schubert [1797-1828] / Franz Liszt

Gretchen am spinnrade, Die Forelle

– Camille Saint-Saens [1835-1921]

Etude en forme de la valse op. 52

– Fransis Poulenc [1899-1963]

Melancholy

– Jean Françaix [1912-1997]

Eloge de la dance

– György Ligeti [1923-2006]

Etudes n.4 “Fanfar es”, n.5 “Arc-en-ciel”, n.6

“Autumn in Warsaw”

– Maurice Ravel [1875-1937]

La valse

– Volodymyr Ptushkin [1949-2022]

Ukrainian capriccio

MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Villa Durazzo. Via San Francesco 3, Santa Margherita Ligure, Genova

Ingresso al concerto —-> da via Centurione oppure da Piazzale San Giacomo.

BIGLIETTO —> €10

Ulteriori info al numero —> 339 6531632

https://www.giovannasavino.it

Evento con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Liguria

BREVI BIO

Katerina Yerhiieva:

nata nel 1984 a Odessa, in Ucraina. Nel 2007 si è diplomata presso l’Odessa State Music Academy. Nel 2010 ha completato gli studi post-laurea. Ora è docente del dipartimento speciale di pianoforte dell’Accademia Nazionale di Musica A. V. Nezhdanova di Odessa. Ha partecipato a master-class di importanti pianisti come Daniel Pollack, Boris Bloch, Eugene Moguilevsky e altri. Ha tenuto concerti in molte città dell’Ucraina e in Francia, Germania, Lituania e Italia. È risultata vincitrice di concorsi pianistici quali: IV Concorso pianistico internazionale ISAM, II premio [Germania, Michelstadt, 2008], IV Concorso pianistico internazionale in memoria di Emil Gilels, III premio [Ucraina, Odessa, 2009], X Concorso pianistico internazionale Lia Tortora, I premio assoluto [Italia, Città della Pieve, 2014], XXVIII Concorso pianistico internazionale “Giulio Rospigliosi”- Premio Rospigliosi, I premio assoluto [Italia, Pistoia, 2023].

Musicamica:

associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino:

flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo alla rassegna di concerti SANTA FESTIVAL.