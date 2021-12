Concerto e jam session jazz al Count Basie

Concerto jazz di apertura con un giovane quartetto che vede la ritmica con Gioele Mazza alla chitarra, Emanuele Valente al contrabbasso, Matteo Pinna alla batteria, e come ospite della serata Alberto Benicchi al Sax. Il quartetto proporrà una live session con standard del jazz ma anche altro ... provare per credere!



A seguire palco aperto: incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento.



INGRESSO:

5 EURO SE SEI SOCIO ARCI (hai già la tessera Arci di quest'anno)

Per i non tesserati 15 EURO, comprensivo di tessera Arci (durata tessera: dal 1/10/2021 al 30/09/2022)



La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito.

ATTENZIONE: Se, dopo aver prenotato, vi trovaste nell'impossibilità di venire, Vi preghiamo di avvisarci inviando una mail o telefonandoci al cell. +39 345 2650347.



In conformità al decreto.legge del 26/11/2021, n. 172 si potrà accedere ai concerti solo presentando il SUPER Green Pass.

All'interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.



APERTURA DEL CLUB AL PUBBLICO: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

INIZIO CONCERTO: ore 21.00

Alberto Benicchi - Sax Contralto

Gioele Mazza - Chitarra

Emanuele Valente - Contrabbasso

Matteo Pinna - Batteria