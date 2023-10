Enjoy the blues: concerto + jam blues Tom Newton feat Shooters blues band al Count Basie

Tom Newton - Armonica

Edoardo Cibabene - Chitarra

Rodrigo Brito - Basso

Mattia Ciuffardi - Batteria

Concerto blues di apertura con la Shooters Blues Band che ospita per l'occasione il grande Tom Newton all'armonica. La Shooters Blues Band vede Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria.

A seguire jam session blues: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.