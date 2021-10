Jack Savoretti in concerto al Carlo Felice per il suo tour "Europiana"

Prezzo non disponibile

Jack Savoretti arriva in concerto a Genova, nell'ambito del suo "Europiana Tour". L'appuntamento è sabato 26 febbraio 2022 alle ore 21 al teatro Carlo Felice. Così il cantante di origini genovesi torna live toccando tutta Europa per presentare il suo nuovo album "Europiana": in scaletta i suoi nuovi brani e i successi di sempre. Il concerto genovese è organizzato da Duemilagrandieventi.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti dal vivo arriva a pochi giorni dall'uscita di "Europiana": un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il titolo è utilizzato dall'artista proprio per racchiudere e raccontare l'eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni '60/'70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé.

Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui l’artista si fa portavoce.

